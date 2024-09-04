Песков объяснил, почему Шойгу не сопровождал Путина в Туве

Он не вошел в состав делегации

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу не сопровождал главу государства Владимира Путина в поездке в Туву, поскольку у него сейчас другая сфера деятельности. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подтвердил, что Путин "действительно там бывал с краткими остановками для отдыха, когда-то его сопровождал Шойгу, когда-то нет". Сказать, что это первая поездка президента в Туву без Шойгу, нельзя.

Песков пояснил, что "сейчас это рабочая поездка, и сфера занятий у Шойгу сейчас другая, он на другой должности", потому его и не включили в состав президентской делегации, сообщает РИА Новости.

Сергей Шойгу родился и вырос в Туве, его отец был секретарем тувинского обкома КПСС и первым зампредседателя совета министров Тувинской АССР. Политик отмечал, что "в Сибири прошел один из самых лучших периодов моей жизни", а "тувинское детство — это неукротимая жажда приключений".

В поездках Владимира Путина в Сибирь Шойгу нередко сопровождал главу государства. Например, в 2013 году президент провел выходные на горном озере в отдаленном районе Тувы, а компанию ему составил занимавший тогда пост министра обороны Шойгу.

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