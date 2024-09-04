Песков объяснил, ждать ли ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой

Эта инфраструктура связана с украинским ОПК

Решение о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей Вооруженных сил России. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля прокомментировал эту тему в свете упоминания журналистов о том, что прежде подобных ударов зимой ВС России не наносили из гуманных соображений.

Однако Песков напомнил про атаку ВСУ на Курскую область и обстрелы других российских регионов, подчеркнув, что "в данном случае речь идет о посягательстве на территорию" России. Он призвал также не "различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию России, новые регионы — это все наша территория", которую необходимо защитить.

При этом "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны", а российские бойцы делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины, хотя украинские власти делают все возможное, чтобы облегчить жизнь населению.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву новый пакет помощи более чем на 200 миллионов евро. Эти деньги направят на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

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