ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков объяснил, ждать ли ударов по энергоинфраструктуре Украины зимой

08:57
  • среда
  • 04 сентября 2024

Эта инфраструктура связана с украинским ОПК

Решение о нанесении ударов по энергетическим объектам Украины зимой будет зависеть от потребностей Вооруженных сил России. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Четыре энергоблока украинских АЭС обесточены из-за ударов по энергосистеме

Спикер Кремля прокомментировал эту тему в свете упоминания журналистов о том, что прежде подобных ударов зимой ВС России не наносили из гуманных соображений.

Однако Песков напомнил про атаку ВСУ на Курскую область и обстрелы других российских регионов, подчеркнув, что "в данном случае речь идет о посягательстве на территорию" России. Он призвал также не "различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию России, новые регионы — это все наша территория", которую необходимо защитить.

При этом "энергообъекты иногда прямое иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны", а российские бойцы делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции, цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории Украины, хотя украинские власти делают все возможное, чтобы облегчить жизнь населению.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву новый пакет помощи более чем на 200 миллионов евро. Эти деньги направят на защиту и ремонт энергетической инфраструктуры.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.