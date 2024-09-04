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Кремль и МИД рассказали о работе по обновлению ядерной доктрины

09:16
  • среда
  • 04 сентября 2024

Это связано с геополитической ситуаций

Деструктивные действия коллективного Запада вызвали необходимость уточнения ядерной доктрины России. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля подтвердил, что Россия уточняет подход к ядерной доктрине "на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами т. н. коллективного Запада".

Говоря о действиях Запада, повлекших за собой пересмотр доктрины, Песков выделил "отказ от диалога, продолжение линии по наступлению на интересы и безопасность Российской Федерации, провоцирование продолжения горячей войны на Украине", сообщает ТАСС.

Между тем в российском Министерстве иностранных дел отметили, что работа над внесением изменений в "Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" находится в продвинутой стадии. Однако ведомство не назвало сроки публикации скорректированного документа.

Ранее бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком предположил, что президент США Джо Байден в последние месяцы своего президентства может использовать ядерное оружие против России — политик "зол", так как его "предала его партия, унизили СМИ, бросили спонсоры, над ним смеется весь мир".

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отмечал, что Соединенные Штаты готовы демонстрировать свою "ядерную дубину", однако им не удастся запугать Россию. Наша страна располагает достаточными средствами сдерживания, чтобы отразить попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб ее суверенитету.

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