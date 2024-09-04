Глумившейся над девочкой-квадробером певицей Mia Boyka займется полиция

Мать восьмилетней девочки обвинили певицу в публичном оскорблении

Делом певицы Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) и оскорбленной девочки-квадробера займется полиция.

Как выяснил Telegram-канал SHOT, мать девочки из Надыма заявила на исполнительницу в полицию и обвинила ее в публичном оскорблении дочери. Восьмилетняя Марьяна после унизительной шутки о квадробинге настолько расстроилась, что перестала гулять и вообще боится выходить на улицу, утверждает мама.

"Ты котенок или квадробер, не дай бог?"

Скандал вокруг Mia Boyka разгорелся после инцидента на концерте по случаю Дня города Надым в минувшие выходные. На сцену вывели потерявшуюся девочку в кошачьей маске. Певица поинтересовалась у ребенка: "Можешь сразу, пожалуйста, всем ответить на вопрос, интересующий меня уж так точно, — ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?"

Когда девочка громко и гордо заявила, что она квадробер, Бойко с удивленным выражением лица поинтересовалась, одобряет ли кто-то еще в зале такое увлечение. Зал ответил неодобрительным гулом. Напоследок певица бросила фразу: "Ой, квадроберы эти, я думала, это вот сказка. Оказалось, что это существует".

"Убогая попытка самоутвердиться"

В соцсетях поступок 27–летней певицы не оценили и решили, что она зазвездилась. За девочку заступилась даже глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, эта ситуация может обернуться психологической травмой для ребёнка на всю жизнь.

"Какая-то блогерша унижает маленького ребенка со сцены. Кто пускает таких злых людей на сцену и даёт им право высмеивать детей на глазах у всех? Убогая попытка самоутвердиться за счет ребёнка и хайпануть на теме квадробинга. Зачем подливать масло в огонь, когда и так много фактов драк и конфликтов с квадроберами?" — возмутилась Мизулина в своем Telegram-канале.

"Я самая невоспитанная артистка"

Несмотря на реакцию, Бойко решила не отступать и продолжила глумиться над квадроберами. В понедельник она опубликовала в своем Telegram-канале скриншот статьи, в котором утверждается, что квадроберы якобы характеризуются агрессивным и асоциальным поведением.

"Квадроберы и их родители! Выкусите. Если в современном мире быть адекватным человеком - это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами считают бестактными и невоспитанными - то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность", - написала певица (стилистика авторки сохранена, - прим. редакции).

Сами родители маленькой Марьяны ничего плохого в ее увлечении не видят. Помимо квадробинга девочка интересуется танцами, борьбой и игрой на фортепиано. Ранее стало известно, что после шуток 27-летней певицы восьмилетней Марьяне наймут психолога, чтобы защитить ее от буллинга со стороны одноклассников и друзей.

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