В США оценили результат удара по институту связи в Полтаве

ВСУ деморализованы

Украинская армия деморализована. К поражениям и отступлению на основном фронте в Донбассе добавился российский ракетный удар по тренировочному центру в Полтаве. Поражение военного института стало одним из мощнейших ударов ВС России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии, пишет американская газета New York Times.

Накануне украинские СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Полтаве. Позже стало известно, что российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи. Он занимался подготовкой специалистов ВСУ по радиоэлектронной борьбе.

Ракетный удар был нанесен в момент построения на плацу пяти сотен военных ВСУ. В Верховной раде Украины заявили о десятках погибших и до 600 раненых. Вину возложили на военное руководство, допустившее массовое скопление военнослужащих в одном месте.

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