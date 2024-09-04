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В США оценили результат удара по институту связи в Полтаве

09:02
  • среда
  • 04 сентября 2024

ВСУ деморализованы

Украинская армия деморализована. К поражениям и отступлению на основном фронте в Донбассе добавился российский ракетный удар по тренировочному центру в Полтаве. Поражение военного института стало одним из мощнейших ударов ВС России и в очередной раз продемонстрировало превосходящую огневую мощь российской армии, пишет американская газета New York Times.

ВС России нанесли массированный ракетный удар по военным объектам на Украине
Потери ВСУ после удара ВС России по учебному центру в Полтаве исчисляются сотнями

Накануне украинские СМИ сообщили о двух мощных взрывах в Полтаве. Позже стало известно, что российские войска нанесли удар по Полтавскому военному институту связи. Он занимался подготовкой специалистов ВСУ по радиоэлектронной борьбе.

Ракетный удар был нанесен в момент построения на плацу пяти сотен военных ВСУ. В Верховной раде Украины заявили о десятках погибших и до 600 раненых. Вину возложили на военное руководство, допустившее массовое скопление военнослужащих в одном месте.

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