Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке

Президент России осмотрит корвет "Резкий"

Владимир Путин прибыл на пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Президент России намерен осмотреть корвет "Резкий", сообщает "Интерфакс".

Корвет был заложен на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре специально для Тихоокеанского флота первого июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток, где прошел испытания и был принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.

На вооружении "Резкого" - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Также на борту 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

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