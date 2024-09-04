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Путин прибыл в пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке

09:17
  • среда
  • 04 сентября 2024

Президент России осмотрит корвет "Резкий"

Владимир Путин прибыл на пункт базирования Приморской флотилии во Владивостоке. Президент России намерен осмотреть корвет "Резкий", сообщает "Интерфакс".

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Корвет был заложен на судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре специально для Тихоокеанского флота первого июля 2016 года. В 2021 году корвет прибыл во Владивосток, где прошел испытания и был принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.

На вооружении "Резкого" - противокорабельный ракетный комплекс "Уран" и ЗРК "Редут", торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования. Также на борту 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы. Корвет предназначен для действий в ближней морской зоне, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта.

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