Путин призвал обеспечить жильем морских пехотинцев ТОФ

Президент прибыл во Владивосток

Переговоры с зарубежными партнерами, запуск новых предприятий и развитие флота. Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме. Рабочий график президента насыщенный. И первым пунктом программы стало посещение места будущего строительства судоверфи. Амбициозный проект поможет ускорить замену иностранных судов отечественными и обеспечить экономический суверенитет России.

Кортеж Владимира Путина подъезжает к причалу на острове Русский. Дальше по воде, на катере, к месту строительства будущей судоверфи. Только с этой точки можно оценить весь масштаб проекта, который сопоставим с легендарным комплексом "Звезда" в Большом камне.

Здесь планируют строить торговые суда. Россия наращивает объёмы морских перевозок. Активно осваивают Северный морской путь. А потому развитие флота - одно из приоритетных направлений. Восточные рубежи нашей страны под надежной защитой боевых кораблей. Бухта Улисс - место постоянной дислокации Приморской флотилии.

"В зоне боевых действий, в зоне СВО несут службу и блестяще выполняют задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота России. Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155. Он человек скромный. Вопросов бытового характера не ставил. А они, безусловно, есть. Это и рабочие места для членов семьи, и другие бытовые вопросы, прежде всего, вопросы с обеспечиваем жильем. Вот вы только докладывали, что всё это в повестке дня и всё это решается", - отметил Путин.

"Так точно. Город Владивосток по определению способствует тому, чтобы большинство социальных вопросов были решены. Сейчас готовится к сдаче один из домов в районе Снеговая падь, который будет заселен в июне 24 года. 190 квартир для военнослужащих 155 бригады", - сообщил Виктор ЛИИНА, командующий Тихоокеанским флотом.

Еще два многоквартирных дома для военнослужащих должны сдать до конца этого года. Оставшиеся стройки завершат к середине 2025.

Новейший корвет "Резкий" совсем недавно вернулся с совместных российско-китайских учений. Между нашими странами - беспрецедентный уровень стратегического партнерства. КНР на Восточном экономическом форуме представляет заместитель председателя Хань Чжэн. Китайцы всегда строго соблюдают нормы дипломатического протокола, а потому отсутствие галстука во время встречи в аэропорту можно расценить как знак особого расположения.

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества прекрасно понимает и Малайзия. Страна - один из лидеров Исламского мира. А еще активно развивает высокие технологии и уже сейчас занимает 13% мирового рынка компьютерных чипов. В год российского председательства Куала-Лумпур намерен подать заявку на вступление в БРИКС.

Организация, по мнению сербского вице-премьера, становится реальной альтернативой Европейскому союзу. Александр Вулин сегодня тоже во Владивостоке. Из Брюсселя уже звучат дежурные предостережения об опасности сближения Белграда с Москвой. Впрочем, как раз здесь, на российском Дальнем Востоке, прекрасно понимают - наводить мосты куда выгоднее, чем чинить преграды.

Дальний Восток - это больше трети территории нашей страны. 11 регионов и у каждого свой уникальный экономический потенциал. Камчатка делает ставку на туризм. А Сахалинская область еще и на промышленность. Сжиженный природный газ и беспилотники – модель "Аист". Развитию производств помогают в том числе и меры господдержки. Льготы, субсидии и особый режим налогообложения.

Ведь восточный форпост России теперь еще и один из мощных драйверов развития большой и сильной страны.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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