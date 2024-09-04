Западные СМИ объяснили массовые увольнения министров на Украине

Это попытка Зеленского консолидировать власть внутри своей администрации

Осенний переполох после жаркого лета. Крупнейшая волна отставок в политической верхушке Украины. Накануне повальные увольнения с высоких постов анонсировал глава парламентской фракции "Слуга народа".

Пока же сразу минус 6 министров. Заявления по собственному уже написали руководители министерства юстиции, природных ресурсов, стратегических отраслей промышленности и даже вице-премьеры по европейской интеграции и по так называемым вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины. И даже позволяющий себе некогда многое министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А ведь накануне в интервью CNN он мечтал о скором вступлении Украины в НАТО… но что-то пошло не так.

Нахрапистость министра, видимо, не оценили на Западе. А тут еще его хамоватое заявление в польском Ольштыне о том, что стоит соседям подождать с эксгумацией тел погибших в Волынской резне и вообще поляки должны чтить бандеровцев. После такого премьер Польши Дональд Туск пригрозил Киеву заблокировать его вступление в ЕС. А сидевший тогда рядом с Кулебой его коллега Радослав Сикорский намекнул, что Варшава ждет не просто извинений, а благодарности.

В администрации Зеленского сообщили, что крупные перестановки идут на фоне попыток удержать позиции против России на востоке и укрепить их Курской области. Как влияет на фронт отставка главы компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, непонятно. Издание "Политико" пишет, что украинский энергосектор оказался в смятении и на вершине управления компанией уже назревает бунт. А "Файнэншл Таймс" раскрывает истинную причину резких увольнений:

"Некоторые украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти отставки министров, по их словам, являются попыткой Зеленского консолидировать власть внутри своей администрации".

Ведь просроченный Зеленский, по сути, никакой власти уже не имеет. Меньше чем через месяц должен смениться генсек НАТО. Йенса Столтенберга на посту сменит бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Вероятно, у нового руководства свои планы. Кроме того, попытка захвата Курской области и оголение Донецкого направления привели к военному провалу ВСУ. Впрочем, у Зеленского есть план "Б".

"Нам не нужна российская территория. Наша операция нацелена на то, чтобы восстановить территориальную целостность Украины. Но Украина удержит эту территорию, она является неотъемлемой частью моего "победного плана" по прекращению войны. И я хочу его показать президенту Байдену", - заявил Зеленский.

Тем более, что накануне волны отставок в Вашингтоне оперативно побывала украинская делегация в составе Ермака и министра обороны Умерова. Якобы просили дать отмашку на применение дальнобойного вооружения, но в Вашингтоне, вероятно, посоветовали начать с ударов по штабам. Накануне Байден так и не дал четкого ответа журналистам на вопрос о последней просьбе Украины.

Корреспонденты газеты "Вашингтон Пост" разместили ролик под названием "Колебания США увеличивают количество могил на Украине". О том, что поставка техники от западных спонсоров и есть причина гибели украинцев, конечно, ни слова. Накануне США сообщили, что готовят новый пакет помощи.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram