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Пожары и потопы: Якутия переживает удар стихии

11:50
  • среда
  • 04 сентября 2024

Пока одни районы заливает, в других - жара и засуха

По колено в воде - и практически на ощупь мужчина крепит трос. Преодолеть стремительный поток, в который превратились дороги в двух районах Якутии, под силу разве что мощному КАМАЗу.

В сети распространилось видео, как люди помогают преодолевать водные препятствия путешественникам на УАЗе с прицепом. На одном участке вытянул грузовик. На других - подключился вездеход. Из-за обильных дождей в республике резко повысился уровень в местных реках. Потоки воды смыли мосты и заблокировали дороги - со вчерашнего дня временно закрыты для проезда "Амга" и "Оймякон". На некоторых участках это единственное наземное сообщение между селами, которые уже не впервые оказываются в изоляции. Из-за сильных ливней страдают и фермеры - из-за воды испортилось все заготовленное за лето сено.

Пока одни районы заливает, в других - жара и засуха. Высокий класс пожарной опасности сохраняется в Якутии, Забайкалье, а самая сложная обстановка в Тыве. Парашютисты и десантники Авиалесоохраны вручную тушат высокогорные лесные пожары на высоте более двух километров.

В республике пылают десятки пожаров на площади более 20 тысяч гектаров. Специалисты тушат кромки при помощи ранцевых огнетушителей, копают минерализованные полосы, чтобы остановить движение пламени. Работать на такой высоте - особый риск, ведь ветер в любую минуту может измениться и захватить в огненную ловушку.

В целом же, по оценке специалистов Минприроды, летний пик пожароопасного сезона пройден, обстановку в большинстве российских регионов удалось стабилизировать.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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