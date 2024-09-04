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Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вали Шубиной

10:12
  • среда
  • 04 сентября 2024

Помощь нужна срочно

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 4-летней Вали Шубиной. Её историю мы рассказывали накануне.

Девочка борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. В любой момент у Вали может случиться рецидив. Единственный шанс спасти жизнь ребёнка - провести срочную трансплантацию костного мозга.

Но прежде предстоит тотальное облучение, а до и после пересадки потребуется сопроводительная иммунотерапия. И благодаря вам у семьи есть деньги на лечение. Вся необходимая сумма собрана.

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Мы продолжаем помогать им все вместе. Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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