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В Москве открылась Международная книжная ярмарка

14:57
  • среда
  • 04 сентября 2024

Она будет проходить пять дней

Одно из важнейших событий в культурной жизни столицы и всей страны. В Москве сегодня открылась Международная книжная ярмарка.

На ближайшие 5 дней выставочный комплекс "Экспоцентр" станет площадкой для презентации литературных новинок и бестселлеров. Посетителей ждет огромный выбор.

В мероприятии участвуют более 300 издателей из России, Белоруссии, Азербайджана, а также Германии, Ирана и Китая. В программе также запланированы встречи с писателями, конференции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы, всего несколько сотен мероприятий самой различной тематики.

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Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
Книжная ярмарка
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