В Москве открылась Международная книжная ярмарка

Она будет проходить пять дней
Одно из важнейших событий в культурной жизни столицы и всей страны. В Москве сегодня открылась Международная книжная ярмарка.
На ближайшие 5 дней выставочный комплекс "Экспоцентр" станет площадкой для презентации литературных новинок и бестселлеров. Посетителей ждет огромный выбор.
В мероприятии участвуют более 300 издателей из России, Белоруссии, Азербайджана, а также Германии, Ирана и Китая. В программе также запланированы встречи с писателями, конференции, дискуссии, круглые столы и мастер-классы, всего несколько сотен мероприятий самой различной тематики.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram