Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Источники ранее анонсировали такой шаг

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал председатель Верховной рады Руслан Стефанчук.

Причина увольнения Кулебы неизвестна. Ожидается, что его заявление рассмотрят на одном из ближайших пленарных заседаний Рады.

Тем временем спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ТАСС прошение Кулебы об отставке словами "осень, листопад, сучья обнажаются".

В феврале Кулеба заверил, что сам подчинится требованию главы государства об уходе в отставку, если президент решит сместить его с министерской должности. Он также не исключил увольнение по собственному желанию в том случае, "если я буду не согласен с тем, как определяется и проводится внешняя политика".

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кадровые перемены в украинском правительстве никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису, хотя "мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию".

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