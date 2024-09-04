Госдеп: США понимают "сложное положение" Монголии

Вашингтон высказался об отказе Монголии арестовать Владимира Путина

В Соединенных Штатах понимают, в каком непростом положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями — Россией и Китаем. Такое заявление сделал во вторник, 3 сентября, глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Чиновник, комментируя отказ монгольских властей арестовать президента России Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда, пообещал, что Вашингтон не прекратит после этого поддержку Монголии.

Однако "важно, чтобы они, если будут общаться с Россией, ясно дали понять, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины", цитирует Миллера ТАСС.

При этом спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что "вся эта история с МУС, который мы не признаем, не может быть и не будет ограничителем в развитии Россией отношений с партнерами, государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, в осуществлении международных контактов".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что на месте судей и прокуроров МУС больше всего боялся бы того, что кто-то из безумцев попытается исполнить этот ордер, поскольку в таком случае "их жизнь будет стоить не дороже" этой бумажки.

Профессор Высшей школы экономики, востоковед Сергей Лузянин, комментируя визит Владимира Путина в Улан-Батор, отмечал, что сама роль Монголии становится более весомой.

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