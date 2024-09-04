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Оператор связи Tele2 провел ребрендинг

09:41
  • среда
  • 04 сентября 2024

Новое название – t2

Новое название получил российский оператор связи Tele2. Компания провела ребрендинг, теперь она называется t2.

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Изменения уже отразились на сайте оператора. Изменено название и дизайн. Новые логотипы представлены в белом и черном цветах с горизонтальной розовой полосой слева.

Компания объявила о планах провести ребрендинг до конца года еще в апреле. Оператор пояснял, что срок действия лицензии на использование бренда шведской Tele2 истекает 31 декабря. Компания зарегистрировала пять товарных знаков - на всех изображениях присутствует логотип "t2" на белом и черном фоне.

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