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Попова предупредила о высоких рисках распространения птичьего гриппа

10:17
  • среда
  • 04 сентября 2024

Важно пройти вакцинацию

Риски распространения птичьего гриппа остаются очень высокими, в ряде стран регистрируются случаи заболевания и у рогатого скота, и у людей. Об этом в среду, 4 сентября, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
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Как отметила эксперт, "прошедший год и прошедший период этого года, к сожалению, сопровождаются значимым увеличением вспышек птичьего гриппа среди птиц, многие страны регистрируют межвидовой переход".

Чтобы сократить риски заболевания, а в случае, если инфицирование все же произойдет — защититься от тяжелого течения болезни и осложнений, необходимо пройти вакцинацию.

Препарат, которым будут прививать от гриппа в России в этом сезоне, в определенной степени защищает и от других вариантов гриппа, которые имеют риск межвидового перехода, цитирует Попову "Интерфакс".

Еще в июле было обнародовано постановление главного государственного санитарного врача России, согласно которому прививочная кампания против гриппа в осенний период 2024 года должна охватить до 60% от численности населения каждого субъекта федерации.

Тем временем Минздрав бьет тревогу еще из-за одной инфекции — схожей с коронавирусом. Evali – это острое легочное повреждение, вызванное использованием электронных сигарет и вейпов.

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