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В Госдуме опровергли планы принудительной блокировки YouTube

10:37
  • среда
  • 04 сентября 2024

Сервис замедлили в России

Вариант принудительной блокировки видеохостинга YouTube в России не рассматривается. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
Google окончательно отключила монетизацию YouTube-блогерам из России

Как подчеркнул парламентарий, замедление YouTube — это следствие деградации кэширующего оборудования, в котором виноват сам Google, который и владеет видеохостингом.

Немкин напомнил, что российские власти и законы требуют от компании всего лишь обслуживать свое оборудование в России самостоятельно, соблюдать российское законодательство и заботиться о безопасности российских пользователей, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России видеохостинг YouTube перестал открываться в интернет-браузерах на персональных компьютерах. Это произошло как следствие действий по замедлению сервиса, который, по выражению сенатора Алексея Пушкова, "проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".

Тем временем депутат Госдумы Алексей Диденко сообщил, что помимо YouTube в России могут быть заблокированы Google, Android и iOS. При этом парламентарий подчеркнул, что инициатива будет исходить не от российской стороны.

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