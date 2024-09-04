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На американском фондовом рынке произошел обвал

14:56
  • среда
  • 04 сентября 2024

Основные индексы резко просели

Очередной обвал на американском фондовом рынке. По итогам вторника все основные индексы резко просели. За сутки капитализация компаний рухнула более чем на триллион долларов.

Акции одного из крупнейших дискаунтеров потеряли рекордные 26 процентов. Инвесторов напугала плохая статистика по рынку труда за июль. Она спровоцировала новую волну опасений в отношении американской экономики и ее перспектив. В пятницу ожидают публикации данных по безработице и числу рабочих мест в августе. Они, в свою очередь, повлияют на решение Федрезерва относительно ключевой ставки. Заседание пройдет в сентябре.

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