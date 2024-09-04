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МИД России предупредил Запад о подготовке ответа на агрессию Киева

10:49
  • среда
  • 04 сентября 2024

Последствия будут крайне болезненными

Руководители западных стран абсолютно не задумываются о рисках дальнейшей эскалации конфликта на Украине - даже в контексте собственных интересов. Однако последствия для них могут оказаться весьма болезненными, предупреждает МИД России.

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Ответ на дальнейшую агрессию Киева последует незамедлительно, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Во время брифинга на полях Восточного экономического форума во Владивостоке Мария Захарова предупредила об этом безответственных политиков из стран ЕС, НАТО и США.

Захарова подчеркнула, что ответ России будет крайне болезненным. Многое представители западных стран уже могли наблюдать в последние дни, отметила дипломат. Ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается, и Киев пытается снять ограничения на удары по территории России. Режим Зеленского рассчитывает, что это станет для него "планом победы" – но в реальности это превратится для украинских властей в план беды, приводит слова Захаровой ТАСС.

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