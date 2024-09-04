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В Кремле рассказали, кого пригласят на парад в честь 80-летия Победы

10:51
  • среда
  • 04 сентября 2024

Юбилей Победы отметят в 2025 году

Россия не пригласит на юбилейный парад Победы в Москве руководство недружественных ей государств. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Представитель Кремля отметил, что "глав недружественных стран приглашать не будем, а так это будет очень-очень внушительный список". В первую очередь, уточнил Песков, ожидаются лидеры стран — членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

В преддверии юбилейного парада, как ожидается, состоится неформальный саммит СНГ и множество двусторонних контактов, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что прорабатывается возможность участия военных из Монголии в параде 9 мая на Красной площади в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства подчеркнул, что Россия помнит об ощутимой поддержке монгольского народа в те годы.

В 2024 году в параде Победы в российской столице участвовали более 9 тысяч военнослужащих, в том числе бойцы специальной военной операции, и 70 единиц техники. Прошли по Красной площади маршем расчеты военных училищ, женщины-военнослужащие, казаки.

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