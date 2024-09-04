Песков оценил перспективу ударов вглубь России оружием США

Москва учитывает такую вероятность

Российская сторона учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, уже сейчас по территории России наносятся удары вооружениями американского производства и "очевидно, что украинцы будут это делать". При этом, говоря о географии ударов, он призва не "различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию России, новые регионы — это все наша территория".

Песков также подчеркнул, что "Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупредил, что Россия ответит жестко и асимметрично в случае снятия Евросоюзом ограничений на удары европейским оружием — так, что "они почувствуют сразу".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против ударов дальнобойным оружием по территории России, поскольку подобные действия только усилят конфликт и приведут к самым печальным последствиям.

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