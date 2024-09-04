ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков оценил перспективу ударов вглубь России оружием США

11:18
  • среда
  • 04 сентября 2024

Москва учитывает такую вероятность

Российская сторона учитывает, что Украина будет наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ермак и Умеров попытаются переубедить США по ударам вглубь России

Как отметил представитель Кремля, уже сейчас по территории России наносятся удары вооружениями американского производства и "очевидно, что украинцы будут это делать". При этом, говоря о географии ударов, он призва не "различать, как иногда говорят в СМИ, экономическую территорию России, новые регионы — это все наша территория".

Песков также подчеркнул, что "Вашингтон и так вовлечен в этот конфликт, здесь не нужно быть специалистом, чтобы это понимать", сообщает РИА Новости.

Ранее председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов предупредил, что Россия ответит жестко и асимметрично в случае снятия Евросоюзом ограничений на удары европейским оружием — так, что "они почувствуют сразу".

Глава венгерского МИД Петер Сийярто выступил против ударов дальнобойным оружием по территории России, поскольку подобные действия только усилят конфликт и приведут к самым печальным последствиям.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Оружие США
Оружие США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.