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СК возбудил уголовное дело после отравления 200 человек в Кабардино-Балкарии

11:08
  • среда
  • 04 сентября 2024

Также расследуется дело об отравлении в Карелии

Уголовное дело об оказании некачественных услуг возбудил Следственный комитет России по поводу массового отравления в Кабардино-Балкарии. В городе Баксан в больницы попали 200 человек.

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По предварительным данным, жители города пострадали из-за некачественной водопроводной воды. В числе госпитализированных - 56 детей. Из-за ЧП приостановили работу две школы и два детсада, а также местный колледж.

Также возбуждено уголовное дело после массовых отравлений в Карелии, сообщается на сайте СКР. Несколько человек заразились кишечной инфекцией в карельском Сегеже. Им стало плохо после обеда в местном общепите.

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