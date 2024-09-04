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В Москве обновили второй лечебный корпус больницы им. Вересаева

11:54
  • среда
  • 04 сентября 2024

Корпус оснастили передовым оборудованием

На севере Москвы завершили реконструкцию второго лечебного корпуса больницы имени Вересаева. Обновлённое медучреждение открыл сегодня мэр Сергей Собянин.

В семиэтажном здании разместились операционный блок, терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а также реанимации и интенсивной терапии. Заменили инженерные системы, выполнили перепланировку внутреннего пространства. Корпус оснастили передовым медоборудованием. Благоустроили и прилегающую территорию.

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