В Москве обновили второй лечебный корпус больницы им. Вересаева

Корпус оснастили передовым оборудованием

На севере Москвы завершили реконструкцию второго лечебного корпуса больницы имени Вересаева. Обновлённое медучреждение открыл сегодня мэр Сергей Собянин.

В семиэтажном здании разместились операционный блок, терапевтическое, эндокринологическое, кардиологическое и неврологическое отделения, а также реанимации и интенсивной терапии. Заменили инженерные системы, выполнили перепланировку внутреннего пространства. Корпус оснастили передовым медоборудованием. Благоустроили и прилегающую территорию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram