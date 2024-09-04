В Москве отказались от фейерверков на День города

Столица готовится к своему главному празднику

Празднование Дня города в Москве будет проводиться без фейерверков. Об этом в среду, 4 сентября, рассказали столичные власти.

Отмечать свой главный праздник столица будет в субботу и воскресенье, 7-8 сентября. В честь 877-летия столицы подготовили конкурсы, мастер-классы, благотворительный фестиваль "Добрая Москва" и большой концерт.

Как уточнил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, "каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет", сообщает АГН "Москва".

От таких мероприятий отказываются многие города, считая их несвоевременными в условиях специальной военной операции. Осенью 2023 года мэр Курска Игорь Куцак отмечал, что отказ от праздничного салюта — это "разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на то, что российское общество в целом стало менее терпимо относиться к некоторым вечеринкам и ночным клубам. Политик подчеркивал, что "если это не принимается обществом, тогда полиция должна принять меры, чтобы привести в равновесие с общественным запросом".

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