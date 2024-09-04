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В Абхазии заявили о приостановке экономической помощи от России

12:00
  • среда
  • 04 сентября 2024

Речь идет о выплатах бюджетникам

Россия с 1 сентября частично приостановила финансирование по программе социально-экономической помощи Абхазии. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал абхазский министр иностранных дел Сергей Шамба.

Как отметил политик, приостановлено финансирование, которое касается врачей, учителей и силовиков. Наряду с этим "стоит вопрос, что отныне переток электричества, с которым мы сталкиваемся каждый раз зимой, будет оплачиваться по коммерческим ценам".

Шамба признал, что на встречах с российской стороной Абхазию неоднократно предупреждали, что "невыполнение нами обязательств, взятых на себя, может повлечь за собой определенные санкции", сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе. Однако впоследствии Шамба подчеркивал, что речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии в настоящее время не идет.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призывал Грузию восстановить свою территориальную целостность, начав войну против Абхазии и Южной Осетии. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев заявил, что это "признак явной агонии, которую испытывает киевский режим".

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