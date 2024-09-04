Минобороны показало уничтожение скопления сил ВСУ одной ракетой

Ликвидировано до 80 боевиков

Скопление сил и техники ВСУ возле Новых Басов у города Сумы уничтожено одной ракетой. Кадры точного удара опубликовало Минобороны России.

По данным военного ведомства, в результате точного попадания уничтожено 4 боевые бронированные машины и 7 единиц грузовой автомобильной техники. Также поражено 9 автомобилей повышенной проходимости, ликвидировано до 80 украинских боевиков.

Также минувшей ночью ВС России нанесли удар по одному из корпусов Сумского госуниверситета, где дислоцировались части ВСУ. Ракеты прилетели и на железнодорожный вокзал Львова, который использовался как перевалочный пункт для западной военной техники.

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