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Минобороны показало уничтожение скопления сил ВСУ одной ракетой

11:43
  • среда
  • 04 сентября 2024

Ликвидировано до 80 боевиков

Скопление сил и техники ВСУ возле Новых Басов у города Сумы уничтожено одной ракетой. Кадры точного удара опубликовало Минобороны России.

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По данным военного ведомства, в результате точного попадания уничтожено 4 боевые бронированные машины и 7 единиц грузовой автомобильной техники. Также поражено 9 автомобилей повышенной проходимости, ликвидировано до 80 украинских боевиков.

Также минувшей ночью ВС России нанесли удар по одному из корпусов Сумского госуниверситета, где дислоцировались части ВСУ. Ракеты прилетели и на железнодорожный вокзал Львова, который использовался как перевалочный пункт для западной военной техники.

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