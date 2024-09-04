Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" завершится в День города

Гостей ждет множество мероприятий

День города станет частью завершающей программы масштабного форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". В выходные 7 и 8 сентября также пройдут мероприятия в рамках фестивалей "Лето в Москве. Все на улицу!", "Усадьбы Москвы", "Московское чаепитие".

На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" в Гостином Дворе прозвучат патриотические песни, а в парке "Зарядье" выступит джазовый оркестр. В Манеже можно будет познакомиться с профессиями будущего, для детей там организуют игры и мастер-классы. В "Сколкове" состоятся финал конференции будущего и световое шоу, а в "Лужниках" — спортивные соревнования. Проверить знания об истории города и выиграть призы, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции предпринимателей в праздничные дни можно на Болотной площади. А в Парке Горького состоятся квиз и квест. Кроме того, желающие могут поучаствовать в разнообразных экскурсиях.

Кинопоказы под открытым небом на фестивале "Усадьбы Москвы" ждут гостей в усадьбе Михалково и Екатерининском парке. Там же можно приготовить ягодное варенье и послушать старинные романсы. Лекции и исторические игры пройдут в самых красивых усадьбах.

Фестиваль "Московское чаепитие" на Тверской площади приглашает попробовать всевозможные вариации ледяного чая, а также познакомиться с чайной культурой на лекциях и мастер-классах. Более чем на 600 площадках города продолжаются мероприятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Так, на набережной Нагатинского затона можно будет написать портрет в стиле Пабло Пикассо в разных художественных техниках, возле Большого Городского пруда в Зеленограде — послушать живое выступление детской эстрадной студии, а в "Лужниках" — присоединиться к мастер-классу по художественной гимнастике для юных гостей.

Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции (СВО) и жителей новых регионов.

В частности, на площадках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" развернуты пункты приема гуманитарной помощи городской благотворительной акции "Москва помогает". На Болотной площади проходят мастер-классы по созданию талисманов-оберегов, медалей и открыток для участников боевых действий. Кроме того, предприниматели направляют часть своей выручки от продажи товаров на маркете будущего "Сделано в Москве" в благотворительный фонд "Народный фронт. Всё для победы!". В программе мероприятий есть еще встречи с бойцами "Диалог с героем", а семьи военнослужащих могут отправиться на познавательные экскурсии по столичным предприятиям. Там дети участников СВО ближе познакомятся с производственными процессами, узнают о профессиях будущего и бизнесе в городе. На Тверском бульваре для этой категории граждан будет работать арт-студия под открытым небом. Помимо этого, там можно сыграть в настольные игры, взять уроки танцев, покататься на болидах и продегустировать чай.

Москва продолжает подготовку ко Дню города. Гостей праздника ждет обширная программа. Однако руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк предупредил, что "каких-то больших грандиозных шоу, фейерверков, салютов, грандиозных гала-концертов в эти выходные не будет"

Зато ожидается ежегодный фестиваль технических видов спорта. Все желающие получат возможность попытаться обогнать пилота "Формулы-1" Сергея Сироткина в картинг-зезде.

Также сообщалось, что Московский международный фестиваль научного кино состоится в столице с 7 по 10 ноября. Зрители увидят 73 картины о космосе, природе, истории. Россия, Сербия, Китай, Уругвай представят свои ленты, среди которых — полнокупольные и широкоформатные фильмы и анимация.

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