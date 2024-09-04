Путин напомнил про историческую и духовную близость с Сербией

Российский лидер встретился с вице-премьером Сербии

Русский и сербский народы объединяют исторические корни и духовная близость. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, президент России Владимир Путин во время встречи на полях Восточного экономического форума с вице-премьером Сербии Александром Вулином.

Российский лидер отметил, что в торговле двух государств наметился спад — его причину необходимо выяснить, а для этого предлагается провести заседание межправительственной комиссии, которая не собиралась уже два года.

Владимир Путин также напомнил, что наша страна поставляет энергоресурсы в Сербию на хороших условиях, однако нужно решать вопрос, связанный с окончанием в 2025 году договора по поставкам газа, сообщает ТАСС.

Ранее Вулин рассказал, что популярность президента России Владимира Путина в Западной Европе и даже в Германии объясняется тем, что люди видят в России близкие им ценности, тогда как "им навязывают общество, в котором этого нет".

Вместе с тем сербский президент Александр Вучич заверил, что его страна после вступления в ЕС не будет продвигать в блоке интересы России. Политик опроверг предположения о том, что Белград "хочет стать троянским конем России" в Европе.

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