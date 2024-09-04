ВС России освободили Карловку в ДНР

Потери противника составили более 480 военнослужащих

Населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики полностью освобожден подразделениями группировки войск "Центр". Потери противника составили более 480 военнослужащих, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что нанесено поражение живой силе и технике двух бригад ВСУ, бригады теробороны и нацгвардии. Отражено семь контратак украинских штурмовых групп. Уничтожена американская боевая бронированная машина "MaxxPro", 152-мм гаубица "Мста-Б" и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Также в Минобороны сообщили, что утром 4 сентября ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. Предприятия занимались производством и ремонтом электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

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