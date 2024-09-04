Собянин открыл обновленный лечебный корпус ГКБ имени Вересаева

В этой больнице внедряется новый стандарт экстренной медицинской помощи

В Москве завершена реконструкция лечебного корпуса №2 городской клинической больницы имени Вересаева. Первых пациентов здесь начнут принимать уже в этом месяце. А сегодня объект осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Семиэтажное здание серьёзно модернизировали. Закуплено почти две с половиной тысячи единиц медицинской техники. Полностью реконструировать больницу планируют уже в следующем году.

Семиэтажное здание 72 года постройки теперь как будто новое. После реконструкции второй лечебный корпус столичной больницы имени Вересаева не только выглядит современно. Внутри передовые инженерные решения. Идеально продумана маршрутизация пациентов и набор оборудования.

Несколько этажей этого корпуса заняли отделения регионального сосудистого центра. Хирурги с радостью рассказывают о новом оперблоке, где есть все, чтобы спасать жизни пациентам с заболеваниями сосудов и сердца.

"Вплоть до моментов цифровизации и с элементами искусственного интеллекта. То есть все это гораздо упрощает работу перфузиолога", - отметил Алексей Бобылев, заместитель главного врача по хирургической помощи ГКБ имени Вересаева.

Усовершенствованный аппарат для восполнения объема циркулирующей крови теперь не ограничен в возможностях ни по объему, ни по весу забираемой крови. А значит и хирургам во время операций будет комфортней работать. В C-дуге заложены функции ангиографа. А это значит, что во время операции можно мониторить коронарные сосуды и работоспособность наложенных шунтов.

"То есть, если что-то не так, тут же во время операции у хирурга есть возможность эту ситуацию исправить", - сказал Алексей Бобылев.

Кардиохирургическая реанимация оснащена не только привычным оборудованием. Но, например, и аппаратом заместительной почечной терапии.

Про следящую аппаратуру тоже есть что рассказать. Казалось бы, просто монитор, как в любой реанимации. Но в этом - продвинутый функционал. Он выводит данные давления в легочной артерии. Для кардиохирургических пациентов это важный показатель. В палатах тоже все продумано.

"Каждый пациент может отгородиться, отгораживаем одну койку от другой, чтобы пациентам было комфортно и чувствовать себя более уютно. Здесь есть оборудование для оказания больным экстренной помощи", - рассказал Феликс Хамитов, заведующий отделением сосудистой хирургии.

Всегда под рукой - аппарат для проведения кислородной поддержки. Для пациентов с тромбоэмболией легочной артерии в первые сутки после операции она жизненно необходима. Всего для больницы закупили около двух с половиной тысяч единиц современной медицинской техники. Готовность к открытию корпуса оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В клинике Вересаева, мы в 2022 году запустили первоклассный флагманский центр, в 2023 году запустили после реконструкции первый лечебный корпус, в этом году – второй лечебный корпус. В следующем году будет реконструировано здание, и там размещены женский центр здоровья и родильный современный дом. И по большому счету, можно сказать, что в следующем году будет закончена реконструкция, модернизация, комплексная, такой замечательной больницы, как больница имени Вересаева с замечательным коллективом", – сказал Собянин.

В этой больнице впервые начал внедряться новый стандарт экстренной медицинской помощи. И уже есть статистика, которая сама говорит за себя.

"Мощность флагманского центра позволила увеличить пропускную способность больницы на 60 - 65 процентов. Пуск в эксплуатацию второго лечебного корпуса позволит нам оказывать помощь не только экстренным больным, но и плановым больным", - отметил Игорь Парфёнов, главный врач ГКБ имени Вересаева.

Первых пациентов врачи ждут уже в ближайшие дни.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram