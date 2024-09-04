Напавшего на таксиста в Подмосковье мужчину арестовали

Инцидент произошёл в минувшую пятницу

Сегодня в подмосковных Люберцах избирали меру пресечения мужчине, который отказался платить за такси и разбил водителю лицо. Хулиган арестован до конца сентября.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу. Конфликт заснял видеорегистратор. Видно, что пассажир ведет себя дерзко, хамит, потом резко вылезает из машины, подходит к водителю и наносит кулаком удар по лицу.

Сразу после этого злоумышленник скрылся. Задержали его в Тульской области и доставили в Москву, где допросили. Выяснилось, что мужчин уже был неоднократно судим, да и такие бесплатные поездки на такси совершал не первый раз. Кроме того, он не имеет постоянной регистрации в Москве и области.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram