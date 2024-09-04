На форуме-фестивале "Москва 2030" в "Сколково" создали зимний город

Там катаются со склонов и играют в хоккей

Лыжи, сноуборды, ватрушки и коньки - уже сейчас! В "Сколково" на фестивале "Москва 2030" открылся огромный зимний город. На улице - летняя погода, а здесь катаются со склонов и играют в хоккей. Никакого льда - инновационное покрытие отлично заменяет "классику". Похоже, на этой территории будущее уже наступило.

На первый взгляд может показаться, что это пушистые шапки одуванчиков, но нет - на самом деле это искусственное покрытие горнолыжного склона. Состоит оно из сотен тысяч пластиковых шариков на длинных ножках. Благодаря ему летом спортсмены испытывают точно такие же ощущения, как и зимой.

"Все элементы, которые мы выполняем на снегу, выполняются на этом покрытии чудным, удивительным и правильным образом. Более того, уникальность этого полотна заключается в том, что мы на расстоянии как тренерский состав видим, насколько правильно спортсмен работает по загрузке лыжи", - отметил Стефан Сергеев, член Федерации горнолыжного спорта России, спортивный судья 1-й категории.

Единственная проблема - сухой пластик создает лишнее трение, но и с этим справились. Чтобы спортсменам было легче заниматься на горных лыжах и сноубордах, здесь, на склоне, придумали специальную систему опрыскивания. Она помогает не только улучшить скольжение, но еще, конечно, и справиться с жарой.

Правда, в отличие от искусственного покрытия, амуниция и спортивный инвентарь здесь самые настоящие. В комплекте идут тяжелые горнолыжные ботинки, наколенники, налокотники и шлем.

"Все максимально приближенно. Все точно так же, как и зимой. Лыжи горные, в них все то же самое, то есть тут слой парафина, который мы используем и зимой. Тут весенний на плюс десять", - говорит Денис Яскевич, инструктор по горным лыжам.

Занятия идеально подходят для тех, кто еще совсем не знаком с лыжами и сноубордом. Тренеры советуют учиться сейчас, чтобы уже зимой уверенно чувствовать себя на склоне. Первые шаги новички начинают делать на тренажере, он называется "бегущий ковер". Ну а более опытные спортсмены отправляются на горку.

Те, кому не хватило эмоций на склоне, могут поиграть в хоккей. Вместо льда и коньков здесь специальное полотно и ролики. В качестве снарядов используют обычную резиновую шайбу и пластиковую для улучшенного скольжения. А еще здесь есть скоростной спуск для ватрушек. Разгоняются они при помощи колесиков, встроенных в горку.

"У посетителей есть просьба, чтобы мы после фестиваля оставили эту площадку на более длительный срок. Всем очень нравится. И главное - привлечь внимание к этой площадке", - рассказал Антон Каторгин, организатор спортивной программы "Мой район".

Все развлечения на территории парка бесплатные. Занятия проходят под руководством инструкторов. Они же помогают подобрать и необходимую экипировку.

Андрей Петренко, "ТВ Центр"

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