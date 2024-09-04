Собянин: Запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Дорога идёт вдоль набережной Москвы-реки

Мэр столицы Сергей Собянин объявил в Телеграм-канале о запуске движения на участке от Большой Филевской улицы до ТТК. Как отмечается, комфортный проезд будет создан между ТТК и проспектом Багратиона.

"Дорога длиной больше 3 км идёт вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филёвском Парке. До конца года достроим на участке два очистных сооружения и путепровод для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда №1033 к штаб-квартире Сбера", - говорится в сообщении.

В середине августа Собянин рассказал, как улучшается дорожное движение в Москве. Так, с начала года в городе было обустроено порядка 60 новых пешеходных переходов.

Между тем запуск Алтуфьевской развязки на МКАД запланирован на осень. Устаревший "клевер" на пересечении 85-го километра кольцевой и Алтуфьевского шоссе превращается в современный транспортный узел.

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