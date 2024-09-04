Песков объяснил, кто победит на выборах в США

Россия не рассчитывает на смену политики Вашингтона

На президентских выборах в Соединенных Штатах, запланированных на ноябрь, одержит победу тот, кого выберет американский народ. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя тему американских выборов, представитель Кремля подчеркнул, что это дело Соединенных Штатов, а дело России — не вмешиваться и наблюдать.

При этом Песков отметил, что в настоящее время нет никаких предпосылок для возобновления совместной работы с властями США, сообщает РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков подчеркнул, что и республиканцы, и демократы в ходе политической борьбы эксплуатируют факторы России и ее главы Владимира Путина — в Москве к этому привыкли.

Между тем бывший американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что в случае победы на выборах Дональд Трамп мог бы снять все наложенные на Украину ограничения на использование американского оружия, а против Москвы ввести "реальные санкции", которые будут действовать не только на бумаге.

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