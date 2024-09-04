МИД Латвии призвал дать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

Глава ведомства уверена, что это необходимо

Украине нужны дальнобойные средства поражения для ударов по российской территории. Такое мнение в среду, 4 сентября, озвучила министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Политик выразила убежденность в том, что украинской армии необходимы "точечные удары, нацеливание и отсутствие ограничений на их использование", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что уже сейчас по территории России наносятся удары вооружениями американского производства и "очевидно, что украинцы будут это делать".

Однако руководители внешнеполитических ведомств стран Евросоюза не пришли к единому мнению относительно ситуации на Украине. Они не смогли выработать общий подход к отмене ограничений на удары по России европейским оружием. Это означает, что каждый член ЕС будет индивидуально решать данный вопрос.

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