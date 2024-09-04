ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно о приказе Сырского подорвать бомбу на Курской АЭС

13:09
  • среда
  • 04 сентября 2024

Главком ВСУ убедил военных, что проблем с прорывом не будет

Александр Сырский перед нападением на Курскую область приказал взорвать бомбу на Курской атомной электростанции. Главком Вооруженных сил Украины заверил военных, что проблем с прорывом не будет.

Взрывотехники МЧС обезвредили авиабомбу и кассетные боеприпасы в Курской области
ВС России уничтожили свыше 8900 военных ВСУ на курском направлении

Детали этой истории раскрыл военнопленный из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода. По его словам, Сырский приехал в расположение бригады 5 августа,  накануне вторжения ВСУ в Курскую область.

Собрав украинских военных в круг, главком ВСУ заверил их, что все получится - потому что пути уже открыты, больших скоплений российских войск на территории нет. Он заявил, что диверсанты быстро прорвутся на Курскую атомную станцию – а там они должны заложить бомбу. Военнопленный подчеркнул, что Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС. Главком ВСУ уточнил, что мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными, поэтому все пройдет благополучно, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Курская АЭС
Курская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.