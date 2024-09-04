Главком ВСУ убедил военных, что проблем с прорывом не будет

Александр Сырский перед нападением на Курскую область приказал взорвать бомбу на Курской атомной электростанции. Главком Вооруженных сил Украины заверил военных, что проблем с прорывом не будет.

Детали этой истории раскрыл военнопленный из 82-й бригады десантно-штурмовых войск Украины Михаил Шкода. По его словам, Сырский приехал в расположение бригады 5 августа, накануне вторжения ВСУ в Курскую область.

Собрав украинских военных в круг, главком ВСУ заверил их, что все получится - потому что пути уже открыты, больших скоплений российских войск на территории нет. Он заявил, что диверсанты быстро прорвутся на Курскую атомную станцию – а там они должны заложить бомбу. Военнопленный подчеркнул, что Сырский признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС. Главком ВСУ уточнил, что мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными, поэтому все пройдет благополучно, передает РИА Новости.

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