В Москве на почтовой таможне нашли тысячи муравьев

Посылка была из Таиланда

Живая посылка из Таиланда. Тысячи муравьёв в двух больших коробках были обнаружены на Центральной почтовой таможне.

По документам это печенье и детские игрушки, которые предназначались московскому адресату. Однако при сканировании инспекторы разглядели в плотных боксах совсем иное.

Маленькие пробирки с питательным раствором, в которых копошились крохотные насекомые. Зачем кому-то понадобилось такое количество муравьёв разной масти, предстоит выяснить следствию.

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