Он подал в отставку

Дмитрий Кулеба, подавший заявление об отставке с поста украинского министра иностранных дел, займется укреплением отношений Украины с НАТО. Об этом в среду, 4 сентября, рассказали информированные источники.

Как пишет Bloomberg, новым руководителем украинского МИД станет действующий заместитель главы внешнеполитического ведомства Андрей Сибига.

Между тем глава Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал отставку Дмитрия Кулебы, назвав это "ничтожным событием" и заявив, что происходит всего лишь "смена клоунов в киевском балагане", сообщает РИА Новости.

В похожем ключе высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что кадровые перемены в украинском правительстве никак не повлияют на переговорный процесс по украинскому кризису, хотя "мы тщательно фиксируем всю поступающую информацию".

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