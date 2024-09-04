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В Кремле рассказали о судьбе заявки Турции в БРИКС

14:12
  • среда
  • 04 сентября 2024

Анкара решила вступить в это объединение

Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Эту информацию подтвердил в среду, 4 сентября, помощник президента России Юрий Ушаков. Как подчеркнул представитель Кремля, эту заявку "будем рассматривать".
Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что заявок на расширение БРИКС огромное количество — "их уже несколько десятков".

С учетом такой востребованности формата и уже состоявшегося увеличения состава "нужен опыт взаимодействия БРИКС вот в таком расширенном уже составе", цитирует Захарову РИА Новости.

Ранее в Евросоюзе пообещали не лишать Турцию статуса кандидата в члены интеграционного объединения за то, что Анкара решила подать заявку на вступление в БРИКС. Спикер внешнеполитической службы союза интеграционного объединения Петер Стано признал, что суверенная страна вправе "решать, что лучше для нее — формировать альянсы и налаживать сотрудничество".

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