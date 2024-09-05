Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака

Черная Луна соединяется с Венерой

Овны

Сегодня Черная Луна соединяется с Венерой, распространяя темную энергию по миру. Берегите личные взаимоотношения и не знакомьтесь с противоположным полом.

Тельцы

Вам противопоказаны алкоголь, курение и незнакомые лекарства. Также будьте внимательны на работе, в коллективе: на вас могут свалить чужую вину или оговорить.

Близнецы

После работы отправляйтесь домой, избегайте мест для развлечений. Помните также, что любовные авантюры, затеянные сегодня, могут закончиться неприятностями.

Раки

Даже не открывайте объявления о продаже, покупке или обмене недвижимости. Звезды предупреждают о высокой вероятности встретить нечистых на руку людей.

Львы

Кто-то из вашего окружения будет преувеличивать свои достижения или ваши перспективы. Не верьте, даже честные люди могут быть иногда введены в заблуждение.

Девы

Ваши финансовые ожидания могут оказаться напрасными под влиянием звезд. Избегайте спонтанных трат и финансовых авантюр – добром они не закончатся.

Весы

Черная Луна атакует Венеру именно в вашем знаке, так что вам следует быть очень осторожными. Берегите свою репутацию, не отвечайте на звонки с незнакомых номеров.

Скорпионы

Вас могут накрыть тревожные мысли и пессимизм. Знайте, что это скоро пройдет, и договоритесь с собой заранее: сегодня не стоит принимать никаких решений.

Стрельцы

Вас могут обидеть слова друзей или их шутки. Такой уж сегодня день, когда у всех нас появляется соблазн кого-то поддеть, высмеять или уколоть в больное место.

Козероги

Будьте внимательны в профессиональных делах. Может возникнуть необходимость в пересмотре планов на этот день, а деловые мероприятия могут сорваться.

Водолеи

Представители знака, находящиеся в пути, должны быть особенно осторожны и перепроверять информацию. Есть риск что-то перепутать, опоздать или столкнуться с негативом.

Рыбы

Старайтесь не афишировать свои доходы и не затрагивать финансовые вопросы в разговорах. Вам могут банально позавидовать люди, у которых проблемы с деньгами.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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