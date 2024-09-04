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Лавров предостерег США от передачи дальнобойных ракет Киеву

13:46
  • среда
  • 04 сентября 2024

Шутить с "красными линиями" опасно

США не стоит шутить с красными линиями Москвы. В Вашингтоне прекрасно знают, где они проходят, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

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Российский министр прокомментировал сообщения о планах США поставить Украине крылатые ракеты для истребителей F-16. Лавров подчеркнул, что американцы и так уже перевалили за тот порог, который сами для себя обозначили.

По словам дипломата, американцев подзуживают перешагнуть черту – а Зеленский это видит и этим пользуется. Демократы в США в своей борьбе за власть сейчас не останавливаются ни перед чем, заявил Лавров журналисту Павлу Зарубину.

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