Путин на ВЭФ провел ряд встреч и совещание по развитию Дальнего Востока. Главное

Также президент открыл сразу три крупных предприятия

Кортеж Владимира Путина подъезжает к причалу на острове Русский. Дальше по воде, на катере, к месту строительства будущей судоверфи. Только с этой точки можно оценить масштаб проекта, который сопоставим с легендарным комплексом "Звезда" в Большом камне. Здесь будут строить торговые суда. В соседней бухте Улисс постоянно дислоцируется Приморская флотилия Тихоокеанского флота.

Под надежной защитой боевых кораблей - восточные рубежи нашей страны. Морпехи, подчеркивает президент, блестяще выполняют задачи в зоне СВО.

Путин: Вы знаете, я недавно разговаривал с командиром бригады 155. Он человек скромный. Вопросов бытового характера не ставил. А они, безусловно, есть. Это и рабочие места для членов семьи, и другие бытовые вопросы - прежде всего вопросы с обеспечением жильем. Вот вы только докладывали, что все это в повестке дня и все это решается. Всем бойцам наилучшие пожелания. Я очень на них надеюсь, у них очень ответственная задача".

Темы традиционного для экономического форума большого совещания по развитию инфраструктуры Дальнего Востока - транспорт и энергетика.

Путин: Всем хорошо известно, что в августе в Приморском крае произошло серьезное технологическое нарушение в работе оборудования высокого класса напряжения. Последствия ощутили на себе почти 2 миллиона человек. Надеюсь услышать, какие выводы были сделаны из возникшей ситуации и какие решения планируется реализовать в ближайшее время".

Нарастить мощности можно, например, построив на Дальнем Востоке атомные электростанции. Ведь Россия возводит их по всему миру.

Дальний Восток - это больше трети территории нашей страны. 11 регионов, и у каждого свой уникальный экономический потенциал. Камчатка делает ставку на туризм. А Сахалинская область - еще и на промышленность: сжиженный природный газ и беспилотники модели "Аист". Развитию производств помогают в том числе и меры господдержки. Льготы, субсидии и особый режим налогообложения.

По видеосвязи президент дал старт сразу трем новым промышленным производствам. Пообщался президент и с модераторами ключевых сессий форума. Зашла речь о развитии так называемого приключенческого туризма. Среди предложений - упростить получение иностранцами виз для посещения Дальнего Востока. Ведь интерес огромный, это доказывает и список иностранных гостей ВЭФ.

Диалогу с китайскими партнерами не в силах помешать даже трудности синхронного перевода. Страну на форуме представляет заместитель председателя КНР Хань Чжэн.

Хань Чжэн: "С начала текущего года вы встречались с Си Цзиньпином уже дважды и вышли на ряд важных договоренностей. Китай готов с российским партнерами добросовестно и полноценно реализовать важные договоренности".

Один из лидеров исламского мира Малайзия активно развивает высокие технологии и уже сейчас занимает 13% мирового рынка компьютерных чипов.

Анвар Ибрагим, премьер-министр Малайзии: "Мы очень рады быть тут во Владивостоке, в этой великой стране России, которой мы восхищаемся. за которой мы следим: я говорю о литературе, экономике, технологиях, космическом пространстве. Ваша страна готова стать объединяющим центром".

В год председательства России в БРИКС Куала-Лумпур готовит заявку на членство в организации. А вот Турция, стало известно сегодня, уже направила необходимые для этого документы. БРИКС, по мнению сербского вице-премьера, становится реальной альтернативой Европейскому союзу. Александр Вулин сегодня тоже во Владивостоке. Из Брюсселя уже звучат дежурные предостережения об опасности сближения Белграда с Москвой.

Путин: "Что касается наших двусторонних отношений, то они не нуждаются в особой презентации, имею в виду глубокие корни наших отношений, исторические корни, и духовную близость русского народа и сербского народа".

Сербского лидера Александра Вучича также ждут на саммите БРИКС в Казани. Ну а здесь, на российском Дальнем Востоке, прекрасно понимают - наводить мосты куда выгоднее, чем чинить преграды.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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