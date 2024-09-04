"Сучья обнажаются": что стоит за политическим обострением на Украине

За сутки в отставку подали сразу несколько министров и вице-премьеров

Так называемую "большую перезагрузку" украинского правительства Верховная рада временно урезала. Проголосовав за отставку министров защиты окружающей среды, юстиции, вопросов стратегических отраслей, а также евроатлантической интеграции, не поддержала увольнение двух других членов кабмина. Речь о главе Фонда госимущества Виталии Ковале и Ирине Верещук, вице-премьере и министре по вопросам "реинтеграции временно оккупированных территорий". Потом же случилось и вовсе непредвиденное. Заседание закрыли, оставив в пролете отстранение от должности главы украинского МИДа.

Народные избранники, видимо, еще не сторговались. Для них ведь подобные кризисные моменты - самое время для наживы. Обращает на себя внимание и такая деталь: избежавших пока увольнения Коваля и Верещук называют людьми, близкими к Давиду Арахамии, главе парламентской фракции "Слуга народа". Который, в свою очередь, находится в довольно жестком аппаратном противостоянии с руководителем офиса президента Андреем Ермаком. Именно Арахамия анонсировал накануне отставки. И он же, очевидно, борется сейчас за судьбу своих протеже.

В той же логике - решение Зеленского уволить замглавы офиса президента, курировавшего экономическое направление. Это опять же человек Ермака. И на его место прочат близкого к Арахамии кандидата. Ларчик открывается просто. Андрей Ермак - верный слуга в первую очередь Лондона, а не Вашингтона. И тот факт, что в его руках сосредотачивается все больше власти, давно не нравится американскому истеблишменту. В конце августа терпение лопнуло. Главу офиса президента вызвали на заокеанский ковер. И, видимо, поставили ультиматум. И вот уже спустя пару дней сразу шесть министров, как по заказу, написали заявления по собственному желанию. Даже Дмитрий Кулеба - и тот решил не дожидаться обещанного им же накануне приглашения для Киева вступить в НАТО.

Хамовитый дипломат, похоже, вообще возглавляет черный список Вашингтона. Недавний скандал с Польшей, когда Кулеба, находясь в гостях, заявил, что соседям стоит подождать с эксгумацией тел погибших в Волынской резне и вообще "должно чтить бандеровцев, - лишь один из тысячи.

"Кулеба, вероятно, сосредоточится на укреплении отношений Украины с НАТО. А пост министра иностранных дел, скорее всего, займет его заместитель", - пишет Bloomberg.

В администрации Зеленского ожидаемо объясняют все эти перестановки необходимостью повысить эффективность работы государственных ведомств. На самом же деле, выполняя приказ Запада, Зеленский кое-что приобретает и для себя. Во-первых, это неплохая пиар-акция. На фоне тяжелой ситуации на фронте, проблем в энергетике, коррупционных скандалов Банковая хочет показать уставшему обществу, что президент якобы в курсе проблем, потому и проводит "перезагрузку". Во-вторых , и об этом пишет даже британская пресса, чистки нужны нелегитимному Зеленскому, чтобы укрепить собственные позиции во власти.

Горькая для украинцев правда в том, что еще пару лет назад новость о столь масштабной кадровой чехарде была бы номер один в стране. Сейчас же это вызывает ассоциации разве только с мышиной возней, не более. И не только потому, что Киев ведет против России кровопролитную войну, которая затмевает буквально все. Слишком многим уже понятно: настоящие центры принятия решений расположены совсем в других столицах. И кто бы какие посты ни занимал, так называемые "западные партнеры" не дадут свернуть с выбранного ими пути, ведущего Украину в пропасть. В общем, как выразилась официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова, "в Киеве сейчас осень, отсюда и листопад, сучья обнажаются".

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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