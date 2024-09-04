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Верховная рада отказалась отправить в отставку вице-премьера Верещук

14:20
  • среда
  • 04 сентября 2024

Депутаты также не утвердили отставку Кулебы

Верховная рада Украины объявила перерыв в заседании. Нардепы не пришли к единому мнению по поводу кадровых перестановок в кабмине. В частности, депутаты не утвердили отставку вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирины Верещук, сообщил нардеп Ярослав Железняк.

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Последним вопросом перед перерывом стала отставка Дмитрия Кулебы с поста главы МИД. Против этого решения выступили "Слуги народа". Так что формально Кулеба все еще остается министром иностранных дел Украины.

Ранее парламент отказался утвердить отставку главы Фонда госимущества Украины Виталия Коваля. А вот Ольгу Стефанишину с поста вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции уволили почти единогласно – всего с одним голосом против.

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