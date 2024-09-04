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Россия ответила на обвинения Прибалтике в незаконном рыбном промысле

14:35
  • среда
  • 04 сентября 2024

Росрыболовство отвергает эти претензии

Россия продолжит вылов рыбы в Балтийском море, несмотря на претензии стран Балтии. Такое заявление сделал в среду, 4 сентября, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Эстония, Латвия, Литва и Швеция утверждают, что российские рыбаки продолжают ловлю трески, сельди и кильки в Балтийском море во время действия сезонных запретов.

Однако в российском профильном ведомстве удивились этим претензиям, подчеркнув, что "мы сами регулируем вылов в своих территориальных водах". Шестаков заявил, что мы будем осуществлять рыболовство и в дальнейшем согласно российскому законодательству.

Что касается авторов претензий, глава Росрыболовства отметил, что "мы вот им не указываем, как им себя вести", даже несмотря на то, что "проблемы у них гораздо больше, насколько мы видим, как они работают с теми запасами, которые в их водах находятся", сообщает РИА Новости.

Ранее Россия решила приостановить действие соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства. В японском МИД сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".

При этом Запад распространяет вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков. Спикер российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что слухи о якобы угрозе Дании от соглашения между Россией и Фарерскими островами по рыболовству — это элемент антироссийской кампании.

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