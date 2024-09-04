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Украина поставила своих союзников в тупик перестановками в кабмине

14:58
  • среда
  • 04 сентября 2024

Сразу несколько заметных отставок произошло накануне

Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве. Об этом в среду, 4 сентября, рассказали информированные источники.

Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку
Верховная рада отказалась отправить в отставку вице-премьера Верещук

Как отмечает Bloomberg, западные союзники Украины растеряны и не понимают причин заметных кадровых перемен в украинской власти — самых масштабных с начала российской спецоперации.

Ранее в отставку подал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Однако источники уверяют, что из украинской дипломатии он не уходит, а лишь меняет пост — на ответственного за укрепление отношений Украины с НАТО.

В отставку подали вице-премьеры Ольга Стефанишина и Ирина Верещук, однако во втором случае заявление было отклонено Верховной радой.

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