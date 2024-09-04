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Собянин: Еще 36 набережных Москвы будут приведены в порядок до 2030 года

14:30
  • среда
  • 04 сентября 2024

До 2030 года будет проведена реабилитация более 130 водных объектов

За последние годы в Москве благоустроены 42 набережные. Об этом в своем блоге рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Еще более 35 набережных будут приведены в порядок до 2030 года, что позволит создать новые места для отдыха у воды.

"В столице продолжается комплексное благоустройство городских набережных, парков и прудов. В Москве 78 набережных, 174 километров береговой линии от Строгина до Капотни. Так, за последние годы реконструировали 42 набережные Москвы-реки, включая Москворецкую, Краснопресненскую, Воробьевскую, Берсеневскую и Крымскую. В результате появились живописные и комфортные прогулочные маршруты в центре мегаполиса", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что до 2030 года будет проведена реабилитация более 130 водных объектов. Это позволит значительно улучшить экологию.

"Благоустройство коснется Оленьих, Головинских и Бехтеревских прудов, Алтуфьевского пруда, а также прудов реки Битцы", - добавляется в блоге.

Ранее сообщалось, что в Москве за последние 12 лет реабилитировано почти 140 водоемов. В прошлом году были благоустроены 39 водоемов. Экологической реабилитации водоемов уделяется особое внимание.

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