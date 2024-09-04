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Российская авиация уничтожила резервы ВСУ в 12 пунктах Сумской области

14:44
  • среда
  • 04 сентября 2024

Потери ВСУ составили до 450 военнослужащих

Резервы украинских военных формирований поражены 12 населенных пунктах Сумской области. Удары в течение суток наносила российская оперативно-тактическая авиация, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, поражен личный состав и военная техника в районах Белополья, Новых Басов, Юнаковки, Ямполя и еще восьми населенных пунктов. Потери ВСУ за сутки составили до 450 военнослужащих.

Также уничтожено 17 единиц бронетехники - в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин. Также поражено 40 автомобилей и четыре артиллерийских орудия - в том числе три САУ "Caesar" производства Франции и одна М777 производства США. Уничтожено две пусковые установки американских РСЗО HIMARS и MLRS. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9700 военнослужащих.

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