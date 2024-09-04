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Найдены 500 человек, числившиеся пропавшими в Курской области

15:36
  • среда
  • 04 сентября 2024

Они оказались живы

В Курской области нашли более 500 человек, которые считались пропавшими без вести после эвакуации из приграничных районов. Об этом в среду, 4 сентября, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.
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Как написал политик в своем Telegram-канале, потерявшихся удалось обнаружить благодаря взаимодействию Российского Красного Креста, правительства Курской области и силовиков.

Смирнов поблагодарил волонтерам за самоотверженную работу и заверил, что региональные власти со своей стороны продолжат оказывать всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее глава федерального кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что все поручения президента России Владимира Путина по оказанию помощи приграничным с Украиной регионам должны быть выполнены в кратчайшие сроки.

Центробанк посоветовал кредитно-финансовым организациям войти в положение жителей приграничья и списать им долги по ипотечным кредитам, если жилье было разрушено в результате боевых действий. Такой же шаг советуют сделать, если заемщики оказались в особо тяжелых жизненных ситуациях.

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