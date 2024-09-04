Зеленский загадочно объяснил кадровые перестановки

Они оказались самыми масштабными с начала СВО

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в высших эшелонах власти, заявив, что "осень будет крайне важной для Украины".

Политик подтвердил, что изменения затронут и кабмин, и его президентский офис, поскольку стране необходимо усилить некоторые направления в правительстве, сообщает РИА Новости.

Ранее издание Politico сообщало, что наряду с членами кабмина решили уволить главу компании "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, потому что украинский энергосектор оказался в смятении и на вершине управления компанией уже назревает бунт. The Financial Times пишет, что "некоторые украинские чиновники выразили обеспокоенность тем, что эти отставки министров, по их словам, являются попыткой Зеленского консолидировать власть внутри своей администрации".

При этом агентство Bloomberg признает, что Запад теряется в догадках по поводу происходящих на Украине перестановок в правительстве — самых масштабных с начала российской спецоперации.

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