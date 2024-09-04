Украинские военные побросали оружие и боеприпасы

Украинские военные спасались паническим бегством во время освобождения российскими войсками Пречистовки в Донецкой Народной Республике. Боевики ВСУ побросали оружие и боеприпасы, сообщили в Минобороны России.

В МО продемонстрировали видео, на котором зафиксировано массовое бегство украинских военнослужащих в направлении Золотая Нива – Шахтерское. Отмечается, что боевик бросили на поле боя раненых товарищей.

Видео снимали бойцы подразделения БПЛА 40-й отдельной бригады морской пехоты группировки войск "Восток". Эти части освобождали Пречистовку. А сбежавшие боевики – это военные подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

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